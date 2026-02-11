2月10日(火)に放送した「開運！なんでも鑑定団」（毎週火曜 夜8時54分) に女優の熊谷真実が登場。持参したお宝に、本人評価額を大きく上回る鑑定額がついた。【動画】熊谷真実、「気づいたら実家にあった」座卓が200万円の高額鑑定！1960年、東京都生まれ。幼少期は内向的で眼鏡をかけていたことから、「メガネザル」とからかわれていたという。しかし中学生の時、エレーナ・ポーターの小説「少女パレアナ」を読み、どんなにつらい