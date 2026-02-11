私（ヒロコ）は息子のタツヤと娘のナミを育てあげ、現在は夫と2人暮らしをしています。タツヤは社会人2年目のとき、11才年上のシングルマザーのチサトさんと、その息子のハルキくんを連れてきました。そして私たちに向かって「結婚を認めてほしい」と頭を下げてきました。しかしタツヤが苦労を背負わされるようで、私はとても容認できなかったのです。あれから15年の歳月が過ぎ、ナミ（35才）は結婚して子育て中。一方タツヤ（39才