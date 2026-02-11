ドラマチューズ！「略奪奪婚」（毎週火曜深夜24時30分）を「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定配信中。千春と司が別れる原因になったえみるの妊娠が、実は司の子供ではなかった！？千春は海斗に更なる証拠を集めるよう指示を出す。一方浮気を怪しんだえみるは梅田の元を訪れる【動画】嘘と精子と新たな不倫！妻の妊娠…実は夫の子ではなかった！？第6話「嘘と精子と新たな不倫」千春(内田理央)と司(伊藤健太郎)が別れる原因にな