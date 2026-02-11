日向坂46の16thシングル『クリフハンガー』が、Billboard JAPAN週間シングルセールスチャートの「Top Singles Sales」で58.7万枚を売り上げ、首位を獲得（※1）。あわせて、自己最多の初週売上枚数を更新している。「オリコン週間シングルランキング」でも初週47.3万枚で1位を記録し、1stシングル『キュン』から続く連続1位は16作へと伸ばした（※2／オリコン調べ）。今作の売上はなぜここまで伸びたのだろう