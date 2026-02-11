去年の開花日は「３月２８日」＝２０２５年３月２８日前橋市内＝ 民間気象会社のウェザーニューズは、ことしの桜開花予想を発表し、３月２１日の東京を皮切りに前橋など関東各地でも開花が相次ぎそうです。 ことしの桜の開花は西日本では平年並みとなる所が多い予想ですが、東日本や北日本では平年並みかやや早く、北海道など所によっては非常に早い地域がある見込みです。 群馬など関東では、この冬も桜の