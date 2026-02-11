2025年に初の年間女王に輝いた佐久間朱莉。アゴが高くピンが近いバンカーという難しい状況での彼女のショットについて、辻村明志コーチに詳しく分析してもらった。【連続写真】高いトップを作ってから左肩を低く保って打つ佐久間のバンカーショット◇◇◇ピンが近くアゴが高いバンカーでは、クラブの重力を利用するのが得策です。クラブの重さとヘッドが落下する力を利用することで、砂の抵抗に負けずに振り抜け、ボールが高