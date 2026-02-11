去年12月、東京・墨田区の住宅で90代の母親の首を絞めて殺害したとして、会社役員の男が警視庁に逮捕されました。殺人の疑いで警視庁に逮捕されたのは、墨田区の会社役員・仲野好洋容疑者（62）です。仲野容疑者は、去年12月、墨田区の住宅で母親の長谷川満里子さん（当時91）の首を絞めて殺害した疑いがもたれています。警視庁によりますと、去年12月30日の夕方に長谷川さんの自宅を訪れた長女が、1階のリビングで長谷川さんが倒