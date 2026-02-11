岐阜県瑞浪市の集合住宅で小学生とみられる女の子を含む3人が倒れているのが見つかり、全員死亡が確認されました。警察によりますと、きょう午前2時すぎ、岐阜県瑞浪市南小田町の集合住宅の一室で「警報音が鳴っている」と通報がありました。警察と消防が駆けつけると、室内に練炭がたかれ、3人が倒れていました。室内では、30代から40代くらいの女性が死亡していて、50代から60代くらいの女性と小学生とみられる女の子は病院で死