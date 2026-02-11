感動をもう一度、限定ショップがオープンです。大阪・関西万博のパソナパビリオンで販売されていたグッズを取り扱うショップが、兵庫県の淡路島に期間限定でオープンしました。パソナは万博で、鉄腕アトムがナビゲーターを務め、未来の医療のあり方などを展示するパビリオンを開設していました。ショップには、アトムが描かれた雑貨などが並んでいます。パソナグループは「アフター万博としてパビリオンの世界観を再び体験してほし