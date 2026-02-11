タレントの中川翔子が11日、自身のインスタグラムを更新。夫の誕生日を祝福した。「パパハッピーバースデー」と夫との“ツーショット”を披露。「お父さんお母さんがふたごたちみててくれてありがとうございます！」と感謝。「大事な日のご褒美レストランcot妊娠前以来に行けた〜久しぶりめちゃくちゃ感動しました！みなさんのご褒美お店どこですか？教えて！」とつづった。「二人で出かけるの久しぶりだけど結局の