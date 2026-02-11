ミラノ・コルティナオリンピック™大会5日目。スキージャンプ混合団体で日本が悲願のメダル獲得です。高梨選手の地元・北海道上川町も歓喜に包まれました。高梨沙羅選手の祖母高梨豊子さん「よかったですね、銅でもよかった。みんな喜んでくれてよかった」地元の同級生「銅メダルも取れたので、緊張せずにこのまま楽しく飛んでくれたら」「前回、失格ですごい責任感を感じていたと思うからよかった」JR札幌駅では号外も配ら