気圧の谷や寒気の影響で11日の新潟県内は広く雨が降っていて、落雷や雪崩に注意が必要です。気圧の谷や寒気の影響を受け、広く雨が降っている11日の県内。一方冷え込みは緩み、朝の最低気温は佐渡市相川で5.7℃、長岡市寺泊で3.9℃などとなり、4月中旬並みの所もありました。県内はこれまでに降った雪により魚沼市守門で251センチ、十日町市で229センチなど平年を大きく上回る積雪となっている地域があり、雪解けによる雪崩の発生