神奈川県箱根町でも厳しい冷え込みによる水道管の凍結などの影響で、きのうからけさにかけて断水が発生しました。今後の状況によっては再び断水となる可能性もあり、町は完全復旧を急いでいます。朝から多くの観光客で賑わいをみせる祝日の箱根町。寒波による厳しい冷え込みで水道管の凍結や漏水が相次ぎ、水を供給する配水池の水位が低下したことから、きのう、断水の措置がとられました。箱根町の住民「出ない。出ない、一切出な