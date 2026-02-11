警察署で勾留中の男と接見し、男が証拠隠滅を指示したメモを携帯電話で撮影して関係者に送ったとして、愛知県警が証拠隠滅教唆の疑いで、県弁護士会所属の弁護士の関係先を家宅捜索したことが11日、捜査関係者への取材で分かった。