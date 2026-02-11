日本ハムの山崎福也投手(32)が、竜のレジェンドから「伝家の宝刀」を伝授された。沖縄・名護キャンプ第3クール2日目の11日、元中日の山本昌氏(60)が臨時コーチとして合流。ブルペンでは50歳まで現役を続け、通算219勝を挙げた左腕から代名詞のスクリューの直接指導を受けた。面白いように変化する「新球」に、山崎の表情が緩みまくっていた。午前中に行われたブルペン投球。マウンド後方からマンツーマンで山本昌氏から指導