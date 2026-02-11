歌手・森口博子が１１日、ブログを更新。８日に降った大雪の影響で、長崎空港に長時間足止めを食らったと明かした。８日に長崎県島原市で行われた「アニソンファンタジックコンサート」に出演した森口は「日曜日の雪は、大変でしたねみんなは、大丈夫でしたか？」とブログにつづった。続けて「長崎から、１９時３５分の飛行機で帰ってくるはずでしたが…雪の影響で大幅に遅れて、東京に着いた時は、夜中の０時過ぎ欠航に