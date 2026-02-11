１２７期、１２８期の新人選手を紹介する「Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ！新人競輪選手紹介」。今回はママチャリ女子高生からプロの道に進んだ赤池七虹（ななこ、２２＝静岡）をピックアップした。ガールズケイリンへの道は好きと偶然から始まった。幼少時代から自転車が好きで、高校生の時に?ママチャリ?にハマった。「それでいろんなところに遠出したりしていました」。将来のことを考えた時、知り合いに「競輪選手という道があるよ