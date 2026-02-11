モデルの藤井夏恋さん（29）が2026年2月3日、自身のインスタグラムを更新。夫で、4人組ロックバンド「I Don't Like Mondays.」のボーカル・YUさんとの夫婦ショットを披露した。「ブルガリホテルミラノのエレベーターの中」藤井さんは、「ブルガリホテルミラノのエレベーターの中」とし、エレベーター内で撮影されたYUさんとの2ショットを投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、藤井さんはサングラスをかけ、襟がファーの