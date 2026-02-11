腕はエンジン体はハンドルが正解です ドライバーを遠くに飛ばすにはコツがあります。一番大事なのは芯に当てること。これはパターもドライバーも一緒です。芯に当たったボールが最も効率良くクラブのパワーをスピードに変換してくれるか