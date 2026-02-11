建国記念の日の11日、名古屋市の熱田神宮では、国の平和と発展を祈る「紀元祭」が執り行われました。熱田神宮の「紀元祭」は、紀元前660年に日本の初代天皇とされる神武天皇が即位したことを祝うもので、毎年2月11日に執り行われます。神職らが祝詞を奏上し玉ぐしが奉納された後、8回礼をする「八度拝」などが行われ、国の平和と発展を祈願しました。神事は雨のため本殿前ではなく拝殿で行われ、参拝者らは傘を差しながら