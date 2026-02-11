名古屋市東区で、障害のある人たちが制作したアート作品の展示会が始まりました。会場には、名古屋市に住む3歳から90歳までの障害のある人たちが手がけた作品が、およそ300点展示されています。名古屋市長賞を受賞した「草原のくじゃく」は、精神障害のある木村裕子さん(69)が2年をかけて完成させた力作で、およそ30本の色鮮やかな大きな羽が立体的に表現されています。この展示会は、名古屋市東区の市民ギャラリ