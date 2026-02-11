日本ハムの山崎福也投手は１１日、臨時コーチの山本昌氏からスクリューボールを伝授された。スクリューは、通算２１９勝を誇るレジェンド左腕の伝家の宝刀。山崎は他のボールへの波及効果も実感し「（スクリューを）投げることによって全部の球種がよくなる感じはする」と語り、予定の７０球を大幅に上回る１０４球を投げ込んだ。ブルペンに真っ先に入ってきた山崎と、ほぼ同じタイミングで山本昌臨時コーチもブルペンへ。まず