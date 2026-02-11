俳優・町田啓太がフォトブックのオフショットを公開した。５月１２日に活動１５周年を記念したア二バーサリーフォトブックを発売することを発表している町田。１１日までに自身のインスタグラムに「１５ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙＰｈｏｔｏｂｏｏｋｉｎＴＡＩＰＥＩ」とつづると、バイクに乗る姿や前髪を下しカメラへ目線を向けたモノクロ写真、鏡越しにひげをそる姿など台北でのオフショットを披露した。この投稿