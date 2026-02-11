２０２６年に京都競馬場で行われたハンデキャップ競走の重賞は、３連単が１００万円を超える大波乱決着が続出。２月１日に行われたシルクロードＳ（京都競馬場・芝１２００メートル、良）では、１６番人気のフィオライア（太宰啓介騎手）が先行押し切りで３連単２４３万円超を呼ぶ激走。夢のような超高配当のハンデ戦馬券を当てるためのヒントは？ＪＲＡの現役キャッパーに話を聞いた。ハンデ戦の斤量でよく見かけるのが「０