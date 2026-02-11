Adobe Fireflyの生成イメージ ミラノ・コルティナ冬期オリンピックの大会6日目(日本時間2月11日、12日)は、スキー 女子モーグルの予選・決勝が行なわれ、2025年の世界選手権で銀メダルを獲得した冨高日向子など日本勢4人が出場。24年ぶりのメダル獲得を目指す。生中継のテレビ放送はテレビ朝日とNHK BS、BSP4K、配信はTVerで行なわれる。 放送時間はテレビ朝日が18時30分～24時。NHK BSは予選(録画