佐々木世麗騎手（２３）＝園田・尾林幸二厩舎＝は厩舎所属が変更になり初めて騎乗した２月１０日に２勝。「よかった」といい形で始まってホッとした様子。１１日は前走を勝って勢いに乗っているクレスコユウシャに力が入る。「１番枠をどう乗るかですね。控える競馬もできるので心配してません」と手応えを口にした。６ＲカイラシＢ７ＲクレスコユウシャＡ（本紙評価）