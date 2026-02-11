巨人の松井秀喜臨時コーチが１１日、即席サイン会を行った。第３クール２日目は悪天候のため木の花ドームでスタート。午前の練習を終え、木の花ドームを出る際にファンサービスを行った。集まったファンからは「松井さーん！」「松井さーん」と大歓声。貴重なサインに喜びの声が上がった。松井臨時コーチは２年ぶりに巨人キャンプで指導。初日１０日はリチャード、泉口、中山、門脇らに助言を送った。この日は１２時３０分か