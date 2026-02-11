歌手で声優の岡咲美保（27）が体調不良のため、きょう8時に予定していた生配信企画のイベントを出演見合わせとする。所属するアイムエンタープライズが11日、公式サイトで発表した。【写真】幼すぎる顔！色鮮やかな振袖姿の岡咲美保発表で「岡咲美保に関しましてのご報告」とし、「弊社所属役者 岡咲美保に関しまして、体調不良がみられた為、主催者様との協議のうえ、大事をとって下記の出演を見合わせることとなりました」と