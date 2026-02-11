出発前、羽田空港で記者団の取材に応じる赤沢経産相（中央）＝11日午前赤沢亮正経済産業相は11日、日米関税合意に基づく総額5500億ドル（約85兆円）の対米投資を巡り、第1号案件の決定に向け渡米した。ラトニック商務長官と詰めの協議をする。出国前に羽田空港で記者団の取材に応じ「突っ込んだ議論をしたい。米側と一致すればなるべく早く発表したい」と意気込んだ。石破前内閣で経済再生担当相として日米交渉を担った赤沢氏