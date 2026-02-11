神尾楓珠さん俳優の神尾楓珠さん（27）と、元「欅坂46」で俳優の平手友梨奈さん（24）が11日、結婚したことを所属事務所の公式サイトや交流サイト（SNS）で発表した。2人は連名で「それぞれの歩んできた道が交差し、こうして一つの道となりました。日々感謝の気持ちを忘れずに、自分たちらしく歩んでまいります」とコメントした。平手友梨奈さん