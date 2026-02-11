アイドルグループ「７限目のフルール」（ナナフル）の３年生メンバーで、卒業を目前に控える片岡和が、東京・越中島のスポーツニッポン新聞社でインタビューに応じた。その表情は、どこまでも明るく晴れやか。どんな質問にもハキハキと、自分の言葉でまっすぐに答える姿からは、３年間を全力で駆け抜けてきた自信が感じられた。（「推し面」取材班） 「高校生活を全部ナナフルに捧げてきたので、何が楽しかったって聞かれたら