ＡＡＡのＮｉｓｓｙこと、西島隆弘が１１日、公式サイトで、喉の治療に専念するためＡＡＡを脱退することを発表した。公式サイトでは「このたび、西島は先日、４度目の喉の手術を行いました。経過を見守ってまいりましたが、これまでの積み重ねもあり、今回は少し長期的な治療および療養が必要となりました」と説明。「治療に専念するため、本日をもちましてＡＡＡを脱退することとなりましたので、ご報告申し上げます」と発表