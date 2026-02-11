茨城県鉾田市で住宅1棟が全焼する火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。住人の男性と連絡が取れていないということです。【映像】全焼した住宅（現場周辺の様子）警察などによりますと、午前5時前に鉾田市荒地で近隣住民から「建物が燃えている」と119番通報がありました。消防車など7台が出動し、火はおよそ2時間後に消し止められましたが、2階建て木造住宅1棟が全焼し、住宅の1階部分から1人の遺体が見つかりま