東海地方は、きょうは各地で久しぶりのまとまった雨が降りました。 【写真を見る】東海地方 10ミリ以上の降水は49日ぶり 岐阜･山地では夜まで雪 土曜日は各地で3月中旬～下旬並みの陽気に 愛知･岐阜･三重の天気予報（2/11昼） 東海地方は昨夜から各地で雨が降り、午前11時までの降水量は、豊橋市で19ミリ、名古屋市で11.5ミリなどと広い範囲でまとまった雨が降りました。 10ミリ以上の降水は、去年12月24日以来49日ぶりで