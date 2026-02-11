ココスは、期間限定スイーツ「バレンタインのガトーショコラパイ」に使えるクーポンを2026年2月16日まで公式アプリで配信しています。バレンタインスイーツがお得にココスで販売中の7日間限定のスイーツ「バレンタインのガトーショコラパイ」。サクサクのパイで濃厚なガトーショコラとホイップをサンドし、ハーフカットのいちご、ふわとろホイップ、チョコソースをトッピングしたバレンタイン限定メニューです。そんな期間限定スイ