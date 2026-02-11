NEXCO東日本とネクスコ東日本エリアトラクトは2026年3月17日（火）、E4 東北自動車道・佐野サービスエリア（上り線）を「ドラマチックエリア佐野（上り線）」としてリニューアルオープンします。注目は、世界的建築家・隈研吾氏が監修した「映える」デザインと、名店「麺屋ようすけ」など24時間楽しめるグルメ。栃木観光や週末ドライブの新たな拠点となる、この巨大休憩スポットの見どころや、限定のお土産情報をチェックしましょ