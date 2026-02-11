ミラノ・コルティナ冬季五輪のスケートショートトラックで日本代表に選ばれている倉敷市出身の中島未莉選手が、きのう（10日）、500メートルと混合リレーの試合に臨みました。日本時間の昨日夕方、自身初の五輪の舞台に立った中島選手。 【写真を見る】【ミラノ・コルティナ五輪】ショートトラック・中島未莉選手500メートルは無念の予選敗退地元倉敷はPVで両親が応援「顔が緊張しとる」