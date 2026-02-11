どさんこ投資スクールは2月9日に、40〜50代の投資をしている人、または投資を検討している人を対象に実施した、「40〜50代に聞いた投資で満足できる基準の境界線」に関する実態調査の結果を発表した。同調査は、2025年12月24〜25日の期間に行われ、1011名から回答を得ている。●投資を始めた（検討している）理由の最多は「将来への備え」調査対象者に、投資を始めた（検討している）理由を尋ねたところ（複数回答）、「自身の