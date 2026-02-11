トラック・バス業界の再編が慌ただしい。4月に日野自動車と三菱ふそうトラック・バスが経営統合するのに先立ち、台湾の鴻海（ホンハイ）精密工業が三菱ふそうとEVバスの開発製造に乗り出すことが明らかになった。一方の日野自動車も、国内の主要販社を台湾資本に売却する。一体何が起きているのか。（佃モビリティ総研代表佃 義夫）なぜ今、矢継ぎ早に台湾資本が日本のトラック・バス業界に参入するのか1月22日、三菱ふそうト