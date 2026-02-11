「BCNランキング」2026年1月26日〜2月1日の日次集計データによると、ワイヤレススピーカーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位JBL Flip 6 ブラックJBLFLIP6BLK（ハーマンインターナショナル）2位JBL CHARGE5 ブルーJBLCHARGE5BLU（ハーマンインターナショナル）3位JBL CHARGE5 グレーJBLCHARGE5GRY（ハーマンインターナショナル）4位Soundcore Select 4 Go ブラックA31X1011（Anker）5位JBL GO 4 ブラックJ