11日未明、岐阜県美濃加茂市の住宅で火事があり、焼け跡から住人とみられる1人の遺体が見つかりました。火事があったのは美濃加茂市加茂野町の堀部弥生さん(84)の住宅で、11日午前5時前、「2階建ての建物から火が出ている」と通行人から119番通報がありました。火は2時間あまりで消し止められましたが、木造2階建ての住宅およそ250平方メートルが焼け、堀部さんが体調不良を訴えて病院に搬送されたほか、2階から性別の