【その他の画像・動画等を元記事で観る】 中島健人が2月18日にリリースする2ndアルバム『IDOL1ST』に、渡辺直美とのコラボ楽曲が収録されていることが明らかになった。コラボ楽曲のタイトルは、「Gods‘Play feat.Naomi Watanabe」だ。 ■ふたりのコラボ楽曲は、2月12日から先行配信もスタート 「Gods‘Play feat.Naomi Watanabe」は、“ICONIC”をテーマに神々が天上の世界で遊びに興じる姿をイメージ