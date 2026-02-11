北海道出身の高梨沙羅選手や二階堂蓮選手らが出場したスキージャンプ混合団体で、日本代表が銅メダルに輝きました。札幌市内では新聞の号外が配られました。２月１１日午前１０時すぎ、札幌市内で配られていたのは、ジャンプ混合団体で日本代表が銅メダルを獲得したことを伝える新聞の号外です。（マチの人）「銅メダルおめでとうございます」（マチの人）「朝のニュースで見て知りました。本当によかったなぁって」（