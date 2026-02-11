これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、県内全域にカミナリ注意報、上・中・下越にナダレ注意報が発表されています。」 雨によって雪どけが進むため、積雪の多い地域ではナダレや屋根からの落雪に注意ください。 ◆11日(水)これからの天気 午後も広い範囲で雨が降るでしょう。カミナリが鳴るところもありそうです。 湯沢町など山沿いでは雪となるでしょう。 降水確率は、午後6時までは80%前後のところが多く