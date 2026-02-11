ロッキーズは10日（日本時間11日）、オリオールズからフリーエージェントになっていた菅野智之投手の獲得を発表した。契約内容は1年510万ドル（約7億9000万円）。昨季メジャー30球団でワーストとなる119敗を喫した弱小チームを救えるか。36歳ベテラン右腕の投球に注目が集まりそうだ。 ■「高い制球力と豊富な球種が魅力」 メジャー2年目を迎える菅野の新天地はロッキー