糸魚川市で元Jリーガーによるサッカー教室が開かれ、子どもたちがプロの技を学びました。 糸魚川市を訪れたのは、かつてJリーグや日本代表で活躍した鈴木隆行さんや坪井慶介さんなど7人です。サッカー教室は、糸魚川市に本社を置く田辺商事が地元の子どもたちに、プロの技を体験してもらおうと開催したもので約90人が参加しました。 子どもたちは、レジェンド選手からドリブルやパスなどの基