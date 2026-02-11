広い範囲で積雪となった2月8日。Xでは雪遊びをするユーザーたちの動画や画像が多く投稿されていました。そんななか、雪の積もった庭に「専用の無限ドッグラン」を作ってもらったポメラニアンの動画が、2.4万件を超すいいねを集めています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】飼い主さんがこのほどXに投稿したのは、9歳のポメラニアンの女の子・アポちゃんが、庭に作ってもらったドッグランを走り回る動画です。