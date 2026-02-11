俳優・アーティストの中島健人が18日、2ndアルバム『IDOL1ST（あいどりすと）』を発売する。同作に、タレントの渡辺直美とのコラボ楽曲が収録されていることがわかった。【SNSより】中島健人＆渡辺直美コラボ楽曲のワンシーンタイトルは「Gods‘Play feat.Naomi Watanabe」。「ICONIC」をテーマに、神々が天上の世界で遊びに興じる姿をイメージして制作された楽曲となる。以前より親交のあった渡辺をフィーチャリングアーティ