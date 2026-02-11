きょう11日放送のMBSテレビ『水野真紀の魔法のレストラン』（後7：00〜8：00※関西ローカル）では、「昭和vs.平成vs.令和 世代別★ど定番グルメ大調査SP 梅田でリアルに行く店ランキング」を送る。【番組カット】トミーズ健にデジカメを見せる小嶋花梨今回、グラングリーン大阪やグランフロント大阪、ルクア大阪、KITTE大阪、バルチカ03 など梅田に最近できた商業施設を中心に、昭和・平成・令和 世代別のど定番グルメランキ