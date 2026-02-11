2021年よりソロアーティストとしての活動をスタートした岩橋玄樹。同年12月に「My Lonely X’mas」をリリースし、「オリコン年間ランキング2021」（集計期間：2020年12月14日〜2021年12月12日）の「インディーズシングルランキング」で1位を獲得して以降、アルバムリリースやツアーの開催、国内外の大型フェスへの参加など精力的に歩みを進めてきた。そんな岩橋が2月11日、メジャー初シングル「Dangerous Key」をリリースした。